Ярославль, 21 сентября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов будут возмещаться из бюджета расходы на съем жилья. Соответствующий законопроект глава региона внес на рассмотрение Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта yarregion.ru Дмитрий Миронов

Законопроект предусматривает возмещение губернатору расходов по найму жилого помещения на период до предоставления служебного жилья в размере до 50 тысяч рублей в месяц. Также на компенсации могут претендовать и служащие, занимающие государственные должности Ярославской области. Им предлагается выплачивать из областного бюджета до 35 тысяч рублей ежемесячно. При этом ранее сумма компенсаций по найму жилья для госслужащих составляла не более 15 тысяч рублей.

В законопроекте отмечается, что предлагаемые размеры возмещения расходов «соответствует уровню коммерческих предложений по сдаче в аренду жилых помещений (двухкомнатных, трехкомнатных квартир) в городе Ярославле в состоянии возможном для проживания».

По замыслу авторов закона, все эти меры не потребуют дополнительных расходов бюджета. При этом, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он разработан в целях совершенствования системы социально-трудовых гарантий губернатора области и лиц, замещающих государственные должности Ярославской области.