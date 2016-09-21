Якутск, 21 сентября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. По инициативе спикера якутского парламента Александра Жиркова в Государственном Собрании (Ил Тумэн) началась разработка Экологической доктрины республики. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM эксперты рабочей группы по проекту, в доктрине необходимо определить в том числе правовые основы приоритетности экологической безопасности, факторы обеспечения устойчивого природопользования и снижения уровня негативного техногенного воздействия на окружающую среду.

Пресс-служба Ил Тумэна Якутяне хотят сохранить свою «хрупкую» природу

Распоряжение о создании экспертной рабочей группы по подготовке проекта Экологической доктрины Республики Саха (Якутия) и предложений по совершенствованию регионального законодательства в области экологии председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков подписал 24 августа 2016 года.

В состав рабочей группы, помимо народных депутатов республики, включены экологи, геологи, представители науки. Руководителем группы назначен председатель постоянного комитета Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

Отметим, Экологическая доктрина разрабатывается в целях реализации Указа президента России Владимира Путина «О проведении в Российской Федерации Года экологии».

«В условиях комплексного освоения природных и недровых ресурсов разработка целостной концепции общей экологической безопасности является необходимым условием для сбережения существующего естественного биоразнообразия, сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды», — пояснил Виктор Фёдоров на заседании экспертной группы.

В ходе обсуждения участники отметили, что усиление интереса и освоение минерально-сырьевых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока неизбежно будет связано с определённым негативным техногенным воздействием на хрупкую природу Севера. При этом главной экологической особенностью территории Якутии является замедленность биохимических процессов в биологической среде, повышенная ранимость растительного мира, в то же время медленная восстанавливаемость природных комплексов и ландшафтов.

В этих условиях Экологическая доктрина будет обеспечивать сохранение окружающей среды, сбережение существующего биоразнообразия, дальнейшее сохранение и усиление рекреационных способностей биологической среды.

Участники рабочей группы ознакомились с будущей структурой Экологической доктрины, с её целью, принципами и задачами, основными положениями экологической политики в регионе.

В Экологической доктрине планируется определить правовые основы приоритетности экологической безопасности, факторы обеспечения устойчивого природопользования, факторы снижения уровня негативного техногенного воздействия на окружающую среду, научное и информационно-аналитическое обеспечение экологической службы и др.

Члены рабочей группывнесли ряд предложений в структуру стратегического документа. Виктор Фёдоров и председатель постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва предложили разработать отдельную главу, посвящённую арктической экологической доктрине, так как уникальные экосистемы Арктики требуют особо бережного и ответственного отношения, соблюдения экологических требований. Прозвучало мнение о необходимости разработки отдельной арктической экологической доктрины.

Эколог-атомщик Иван Бурцев предложил включить в проект доктрины главу о развитии гражданского общества как условие реализации политики в области экологии. В этом случае республика содействовала бы экологизации гражданского общества посредством поддержки экологических общественных движений.

Заслуженный геолог Якутии Николай Кириллин отметил, что можно отразить в документе и взаимоотношения с компаниями-недропользователями, а также включить главу о международном сотрудничестве в сфере экологии.

Для обеспечения эффективного действия экономических и финансовых механизмов в природоохранной сфере руководитель Экологического фонда Якутии Афанасий Софронеев предложил в будущей доктрине чётко определить источники финансирования экологических служб, в том числе Экологического фонда республики.