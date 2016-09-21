Рязань, 21 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Кредиторская задолженность МУП «РМПТС» перед ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» никак не повлияет на начало отопительного сезона в Рязани. Об этом на встрече с журналистами сообщил и.о. замглавы администрации города Андрей Ульянов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации. Ранее сообщалось, что муниципальное предприятие имеет, по подсчетам журналистов, долги в размере 320 млн рублей.

Исаак Левитан. Осенние листья

Так, по данным «КП-Рязань», долги у МУП «РМПТС» есть перед ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», филиалом ПАО «Квадра» в Рязани (Дягилевская ТЭЦ) и ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ». При этом конкретная сумма не называется, однако, по подсчетам журналистов, долг составляет при примерно 320 млн рублей. В муниципальном предприятии заявляют, что со всеми поставщиками подписаны графики погашения задолженности и беспокоиться горожанам не о чем.

Кроме того, администрация города и МУП «РМПТС» говорят, что подготовка в отопительному сезону полностью завершена. По информации, озвученной на брифинге руководства города и предприятия, в городе текущий ремонт был проведен на восьми километрах теплосетей, а капитальный — на девяти километрах. При этом план по капитальному ремонту перевыполнен на 139%. На ремонт предприятие выделило 121 млн рублей.

Отопление в Рязани начали включать 19 сентября. Сначала тепло придет в социальные учреждения, а к 25 сентября должны согреться и жители многоквартирных домов.

ИА REGNUM напоминает, средний возраст всех теплосетей Рязани — примерно 30 лет. Их износ составляет 85%. То есть из 528 километров нужно заменить 448 километров труб (в двухтрубном исчислении). На это нужно не менее 11 млрд рублей.