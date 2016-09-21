Химки, Московская область, 21 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. После «перехода» главы городского округа Химки Московской области Владимира Слепцова на работу в Ярославль возглавить город может его заместитель — Дмитрий Волошин. Тем не менее кандидатуру на пост нового градоначальника должен утвердить губернатор Подмосковья, сообщает телеканал «360».

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По словам бывшего главы городского округа Владимира Слепцова, у его зама есть понимание конечной цели и он может стать новым главой городского округа Химки.

«Я считаю, что первый заместитель мой — Волошин Дмитрий Владимирович — вполне серьезно может реализовать те задачи и ту концепцию, которые мы в течение двух лет реализуем на территории округа. Он стоял у истоков этой стратегии, у него есть четкое понимание, к какой цели мы идем. Самое главное сейчас Дмитрию Владимировичу — засучить рукава и как руководителю взять на себя полную ответственность и идти вперед к реализации тех проектов, которые сегодня необходимы для нашего химкинского округа. Он уже ученый, знает, какие у нас есть плюсы, какие есть минусы, как их исправлять и что нужно населению в первую очередь», — пояснил Слепцов.

Напомним, 30 августа Слепцов подтвердил информацию о возвращении в Ярославль, где он уже работал ранее, на пост главы областного центра. «Это не мои личные амбиции или желания, хотя, не скрою, работать в родном городе — удовольствие. Мне предложено стать частью команды нового губернатора Дмитрия Миронова, и именно в этом качестве я возвращаюсь», — заявил тогда он.