Лондон, 21 сентября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. За последние 16 лет произошло 180 инцидентов с участием автомобилей конвоев Великобритании, перевозящих ядерное оружие по территории страны, которые попадали в аварии, ломались и попадали во внимание противников ядерного оружия. Об этом говорится в опубликованном 21 сентября докладе Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (ICAN), сообщает The Guardian.

pixabay.com Ядерная опасность

Инциденты, указанные в докладе, включают в себя такие технические проблемы, как утечки топлива, перегрев двигателей и другие неполадки автомобилей конвоя. В ряде других случаев, отмечают авторы, водители конвоя выбирали неверный маршрут, не знали, как ехать, и теряли связь с командованием. При этом наблюдается рост таких инцидентов, число которых за последние три года достигло 43.

В докладе высказано предостережение, что в результате серьезного инцидента с участием конвоя может произойти радиоактивное загрязнение городов и населенных пунктов, из-за чего вырастит заболеваемость раком.

Так, хотя конвои с ядерным оружием регулярно ездят между крупными и малыми городами Шотландии и юга Англии, как показал опрос организации ICAN, почти двум третям совершеннолетних граждан неизвестно, что вооруженные силы перевозят ядерные боеголовки по дорогам Великобритании. Из этого организаторы сделали вывод, что общественность не давала своего согласия на такие действия военных.

По данным Министерства обороны Соединенного Королевства, опубликованным в соответствии с законом о свободе информации, материалы для оружия массового поражения перевозятся или автомобильным или воздушным транспортом через 122 населенных пункта страны. Маршрут следования конвоев пролегает, в том числе, через такие густонаселенные населенные города, как Бристоль, Бирмингем, Кардифф, Эдинбург, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Шеффилд, Манчестер и Ньюкасл.

Как отметил официальный представитель Минобороны, транспортировка оборонительных ядерных материалов производится на высоком уровне в соответствии со строгими требованиями безопасности, и обо всех инцидентах сообщается, будь они значительные или нет.

Как показывают предоставленные оборонным ведомством сведения, в частности, в мае 2013 года произошло два столкновения автомобилей конвоя с другими автомобилями, а самый серьезный инцидент имел место в июле 2011 года, когда многотонный грузовик, на котором произошла поломка, пришлось тащить на буксире, из-за чего были перекрыты две полосы движения и создалась 15-километровая пробка.

Среди прочих инцидентов указывают задержки, вызванные плохими погодными условиями и действиями противниками ядерного оружия, которые часто отслеживают передвижение конвоев в социальных сетях.

Как отметил официальный представитель ICAN Мэтт Хокинс, этот доклад представляет довольно тревожную картину большой опасности, которую представляют собой эти конвои, поскольку инцидент с ними может привести к утечке радиации. Они также могут стать объектом теракта.

Это уже не первый раз, когда становится известно об инцидентах на конвоях, перевозящих ядерное оружие в Великобритании. Так, в 2003 году под давлением The Guardian Минобороны Соединенного Королевства было вынуждено опубликовать список инцидентов с участием ядерного оружия в период с 1960 по 1991 год. Тогда стало известно, что в некоторых случаях с оружием обращались недолжным образом, в частности, перевозили на грузовике, который скатился с холма и перевернулся.