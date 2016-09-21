Ереван, 21 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. 21 сентября по случаю 25-летия Дня независимости президент Армении Серж Саргсян посетил воинский пантеон «Ераблур», где возложил цветы на могилы павших в карабахской войне воинов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация президента Армении В пантеоне «Ераблур»

После высшее руководство республики посетило военный парад на площади Республики в Ереване. Серж Саргсян выступил с речью, в которой затронул приоритетные аспекты развития республики.

«В этот день четверть века назад мы сделали наш выбор на референдуме, но в душе этот выбор мы сделали давно, когда были еще мечи и копья. В 21-м веке оружие изменилось, но не изменились мы в решимости защищать свою независимость.

В идеальном мире право должно рождать силу, но сегодняшний мир и наше окружение далеки от идеального. Еще сохраняются обстоятельства, когда сила рождает право. Мы имеем свои права и силу для отставания нашей независимости, свидетельством чего является этот парад. Свобода и независимость нуждаются в защите не только от внешних угроз. Наши граждане также должны быть свободны, поскольку свободный человек и свободное общество действуют более эффективно. Мы можем и должны продолжать строить эффективную страну, которая защитит свободного гражданина и свободное общество. Несвободные люди теоретически могут создать многое, но не счастье.

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За прошедшие 25 лет мы зафиксировали необратимые успехи. Иногда мы ошибались, иногда впадали в крайности, но по большому счету шли по правильному пути. Мы строим наше счастье путем мира и созидания. А формула нашего развития проста — труд, труд и труд. Мы трудом должны приумножить наши достижения и защитить их собственными силами…

Да здравствует Республика Армения, земледелец и строитель, врач и учитель, горняк и предприниматель, государственный служащий и деятель культуры! Слава создающему новую ценность гражданину Армении. Да здравствует триединство Армения — Арцах — Диаспора!» — отметил Саргсян.

На военном параде были представлены стоящие на вооружении армии Армении виды техники, в том числе новые. В параде приняли участие и военнослужащие 102-й российской военной базы, дислоцированной на территории Армении.