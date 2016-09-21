Москва, 21 сентября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В центре Москвы в зоне платных парковок начали работать 9 зарядных станций для электромобилей сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Согласно планам властей, до конца 2016 года откроют 70 электрозарядных станций в городе, сообщается на официальном портале мэрии столицы.

stux Заправка машины

«Зарядки разместятся в зоне платной парковки на улично-дорожной сети в пределах ТТК, а также на плоскостных парковках в торговых центрах», — уточнил чиновник.

Ликсутов подчеркнул, что данная мера будет способствовать увеличению числа новых электромобилей.

Напомним, в Москве электромобили можно бесплатно оставлять на парковках. Для того, чтобы «заправить» электромобиль необходимо получить специальную карту в офисах компаний ПАО «Российские сети» и «Мосэнерго». Ранее заместитель руководителя городского департамента топливно-энергетического хозяйства Михаил Балабанов сообщил, что всего в городе работают 15 мест для возможной подзарядки электромобильного транспорта. Изначально планировалось установить порядка 160 зарядок для электромобилей.