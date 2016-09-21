Волгоград, 21 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Ситуацией с нехваткой учебников в школах Волгоградской области займутся члены Общественной палаты региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе палаты 21 сентября, сообщить о недостаточном количестве образовательной литературы в том или ином учебном учреждении родители школьников смогут в специальном разделе, созданном на сайте Общественной палаты РФ.

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Мониторинг проведут и региональные общественники. Сбором данных по реальному состоянию дел с наличием учебной литературы в школах, а не голых цифр, Общественная палата РФ решила потому, что из отчетов чиновников не видна действительная ситуация.

«Региональные министерства и департаменты рассказывают о принятых мерах, но они отчитываются не процентом обеспечения, а количеством закупленных учебников или потраченными средствами. По этой отчетности невозможно до конца проследить, есть ли у того или иного ребенка учебник в школе», — пояснил и.о. председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию науки и образования Александр Русаков.По его словам, с помощью полученных данных Общественная палата попытается найти решение проблем совместно с Министерством образования — как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Как отметил председатель комиссии по науке, образованию и молодежной политике Общественной палаты Волгоградской области Николай Сергеев, специальная группа, которая будет проводить мониторинг школьных заведений региона на предмет обеспеченности их учебной литературой, будет сформирована уже в ближайшее время и в самые кратчайшие сроки. В нее войдут эксперты и общественники Волгоградской области.

Добавим, Общественную палату РФ уже поступали обращения о нехватке учебной литературы в образовательных учреждениях в регионах. Проведенный Минобрнауки РФ накануне начала учебного года мониторинг, показал, что проблем с наличием учебников не обнаружено почти в 65% российских школ. В число проблемных вошли 12 субъектов РФ — Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ставрополье, а также Волгоградская, Тамбовская, Пензенская области, Бурятия и Забайкальский край.