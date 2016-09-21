Челябинск, 21 сентября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Проверить организацию работы центрального парка Челябинска поручил своему ведомству прокурор Челябинской области по данным размещенным в СМИ об имевшем месте падении ребенка с батута, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Troypark Батут

Результатом прокурорского реагирования стали публикации в СМИ видео, на котором видно, что в челябинском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Гагарина у девочки восьми лет, подпрыгнувшей на батуте, отстегнулась страховка, и она вниз головой упала на аттракцион. Жизни и здоровью ребёнка, по предварительным данным, ничего не угрожает. Происшествие снял на видео ее отец, который находился неподалеку и наблюдал за дочерью.

После происшествия отец девочки общался с ответственным сотрудником, который работал на аттракционе. По словам мужчины, тот заявил, что сам не понимает, как такое произошло.

Проверку резонансного инцидента прокурор области поручил провести прокурору Центрального района Челябинска. после которой будет дана оценка деятельности парка, организация работы аттракционов расположенных в нем, в части безопасности для посетителей, соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья граждан.

Результаты проверки будут представлены прокурору области.

Отметим, этим летом подобный случай произошел на российском курорте — в городе Геленджике. В конце июля 2016, катаясь на аттракционе «Адреналин», 15-летняя школьница из Московской области выпала из кресла увеселительного механизма. При падении девочка получила различные ушибы и травму руки. Причиной происшествия была халатность при размещении ребенка, сотрудник парка аттракционов не проверил должным образом надежность крепления страховки. Сами сотрудники объяснили произошедшее тем, что девочка имела лишний вес, который якобы не позволил надежно зафиксировать крепления. Работа парка аттракционов была приостановлена.