Тбилиси, 21 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил армянского коллегу Сержа Саргсяна с отмечаемым 21 сентября Днем независимости Армении.

U.S. Army Europe Георгий Маргвелашвили

«В сегодняшний знаменательный день грузинский народ и лично я выражаем особенное уважение к армянскому народу. Хочу отметить, что дружба Грузии и Армении основана на глубоких исторических и культурных традициях. Верю, что общими усилиями мы сумеем преодолеть стоящие перед нашими странами трудности, и в будущем наше сотрудничество будет еще больше углубляться на благо наших народов», — говорится в специальном послании президента Грузии.

В заключение Георгий Маргвелашвили пожелал президенту Армении и армянскому народу мира и благополучия.