Екатеринбург, 21 сентября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в школе №83 во время урока произошёл конфликт между преподавателем истории и учеником, который закончился дракой. В результате инцидента мать школьника написала заявление в полицию, а молодой педагог уволился по собственному желанию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили информацию, сообщив, что заявление поступило 19 сентября и по данному факту проводится проверка.

Также ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова.

«Мы занимались этим вопросом. Исследовали представленные видеоматериалы. Действительно, поведение учителя не соответствует всем педагогическим требованиям. Но ситуация не простая. Я сегодня встречался с директором школы и попросил провести социально-педагогический разбор конфликта», — сообщил омбудсмен.

Он отметил, что в результате инцидента молодой учитель истории, который только в этом году устроился на работу после окончания вуза, в тот же день написал заявление об увольнении.

«Это был его первый педагогический опыт. И есть опасения, что этот человек никогда не вернётся на работу в школу, где и так не хватает мужчин. Руководство школы решило, что после увольнения конфликт будет исчерпан. Увы, нет. Ситуация напряжения сохраняется», — сообщил Игорь Мороков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге уже происходил конфликт между учеником и преподавателем. Так, в конце декабря 2015 года в школе №143 в ответ на замечание учителя, школьник вытащил из сумки нож и стал угрожать педагогу. Напуганные поведением одноклассника учащиеся позвали на помощь охрану. Школьника удалось успокоить, и во время конфликта никто не пострадал.