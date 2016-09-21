Пермь, 21 сентября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В Пермском крае с 12 по 18 сентября зарегистрировано 20 тыс. 55 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 76,7 на 10 тыс. населения, что выше недельного эпидемического порога на 20,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. В лечебные стационары края за семь дней поступило на лечение 390 человек, в том числе 378 детей.

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Рост простудных заболеваний санитарные врачи связывают с началом учебного года — формированием новых коллективов детских дошкольных и образовательных учреждений.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с клиникой ОРВИ циркулируют характерные для данного периода года возбудители — риновирусы. «Вирусы гриппа не обнаружены», — особо подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в первую неделю сентября 2016 года зарегистрировано 10 тыс.732 случая острых респираторных вирусных инфекций. Тогда показатель заболеваемости составил 41,1случая на 10 тысяч населения, что незначительно превысило эпидемический порог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в структуре инфекционной заболеваемости грипп и ОРВИ занимает 92,8%. Ежегодно здесь регистрируется более 800 тысяч случаев этих болезней.

В сравнении со средними показателями Российской Федерации в 2015 году заболеваемость населения Пермского края ОРВИ была выше в 1,6 раза. Количество заболевших в период эпидемии 2015−2016 гг. составило 150 тыс. человек, удельный вес взрослых в структуре заболевших составил 27%.