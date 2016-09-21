Барнаул, 21 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В Алтайском крае подводят итоги выборов депутатов Госдумы РФ и краевого парламента. Несмотря на то, что окончательные итоги Алтайизбирком еще не обнародовал, политики уже ведут подготовку к первой сессии местного парламента. По данным программы «Вести-Алтай», состоится она либо в конце следующей недели, либо — в начале октября. Открывать ее, скорее всего, поручат самому опытному и уважаемому парламентарию — доктору Сергею Лазареву (он избирался в краевой парламент всех созывов, а этот раз он победил по 27-му барнаульскому округу).

Светлана Шаповалова Выборы в Алтайском крае

Рассказывая о нюансах избирательной кампании, «Вести» отметили, что наибольшую поддержку среди голосующих на округах получил генеральный директор бочкаревского пивоваренного завода, единоросс Вадим Смагин, за которого проголосовали 65% избирателей округа.

До последнего было неизвестно, кто победит на 20-м барнаульском округе: справедливорос хирург Павел Шумихин или самовыдвиженец — молодой алтайский промышленник Александр Локтев. Но первому, в итоге, повезло больше, но отрыв был не многим более 1%. По Каменскому округу где боролись справедливорос, предприниматель Алексей Найден и единорос — главный дорожник края Василий Мотуз, с отрывом в 8% победу одержала «Справедливая Россия».

В прошлом созыве у фракции этой партии было 5 мест в парламенте, а сейчас будет 8: лидер эсеров Владислав Вакаев воспринимает это как победу.

Мест в парламенте прибавилось и у фракции ЛДПР: с 6 до 9 — если суммировать места по партийным спискам и одномандатным округам.

Между тем, с партийными пофамильными списками определились только в «Справедливой России»: «Единая Россия» и ЛДПР должны определиться к 23 сентября.

Комментируя итоги выборов, начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрей Ляпунов в интервью ИА «Банкфакс» считает, что в рамках Алтайского Заксобрания партия власти показала более чем внушительный результат.

«Он четко укладывается в тренд выделить равное количество округов для парламентских оппозиционных партий. Именно такая пропорция присутствует примерно на федеральном уровне», — заявил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования — 18 сентября — в Алтайском крае выбирали депутатов Госдумы и краевого парламента. Итоговая явка составила 40%.