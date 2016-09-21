Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Река Дон

Жители различных районов Ростова-на-Дону в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают качество воды. Пользователи не только чувствуют неприятный запах, но и находят в воде червей, о чем делятся в группе «Ростов | Главный». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, свои записи горожане подкрепляют фотоснимками.

Об одной из неприятных находок сообщила ростовчанка Елена К.: «Вот такие гады у нас в воде из крана! Железнодорожный район». Прокомментировали её сообщение жители других микрорайонов донской столицы. Горожане также пожаловались на качество воды.

«Я грела воду в тефлоновой кастрюле, которой теперь пользоваться нельзя. По сей день налёт не отмывается. Примерно две-три недели назад началась эта безумно болотно-тинная вонь. Естественно, я и еду готовить начала на бутилированной воде. На Северном ситуация та же: умыться невозможно, аж до тошноты доходит, не то что зубы почистить», — высказалась Инна Т.

Жители Западного микрорайона даже принимать ванну или душ лишний раз не хотят. Но и в центре города ситуация не идеальная. «На РИИЖТе вода прозрачная, но воняет болотом. Живем здесь около полугода, и ни разу вода не была нормальной, всегда неприятный запах», — поделилась Алечка С. В Александровке из-под крана вода течет, говорят жители, даже по консистенции отличающаяся от нормальной. «Она с жиром каким то и отдает при нагреве через котел отчетливо рыбным запахом. После кипения водичка приобретает ржавый налет, и остается на кастрюле накипь», — посетовала Александра П.

Официально ростовский водоканал прокомментировал чаяния горожан, которые массово поступали летом. Так, в реке Дон концентрация сине-зеленых микроводорослей была превышена в три раза.

«Вода в районе водозаборов АО «Ростовводоканал» напоминает кисель из сине-зеленых. Это серьезный вызов, на который приходится отвечать специалистам. Ведь чем хуже качество воды в Дону, который является единственным источником водоснабжения для Ростова, тем труднее ее очищать. Обилие водорослей может оказывать влияние на такие показатели, как запах и привкус воды. Проблема эта сезонная, но год от года она заявляет о себе все острее», — отметили в водоканале.

Сотрудники чаще стали производить исследования донской воды. Для исключения запаха применяется естественная аэрация воды на скорых фильтрах, которые регулярно проходят очистку. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиНа.

«Ростовский водоканал продолжает разработку эффективных методов водоочистки. Результаты исследований показывают, что наиболее действенным способом очистки воды является сорбция с применением порошкообразного активированного угля, который будет поглощать продукты жизнедеятельности фитопланктона, устраняя таким образом неприятный запах и привкус воды. Сейчас ведется активное изучение и внедрение этого метода», — заключили в водоканале.