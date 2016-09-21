Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Иркутская авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять регулярные перелеты между Санкт-Петербургом и Омском на новейших российских самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» — управляющей компании петербургского аэропорта «Пулково».

sukhoi.org Sukhoi Superjet 100

«Рейсы осуществляются из Пулково дважды в неделю и продлятся до 24 марта 2017 г. Отправиться самолетами «ИрАэро» из Санкт-Петербурга в Омск можно по вторникам и пятницам», — отмечается в сообщении аэропорта.

Время полета, благодаря использованию скоростных самолетов Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 93-х пассажиров, составит всего 4 часа. Из Омска можно с помощью удобной стыковки добраться в Иркутск.

Как подчеркивают в «Пулково», авиакомпания «ИрАэро» — новый перевозчик для петербургского аэропорта.

Одновременно ежедневные рейсы из Петербурга в Омск выполняет авиакомпания «Россия». В «Пулково» отмечают 10%-ный рост пассажиропотока на этом направлении за 8 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.