Ярославль, 21 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Вопрос отставки Алексея Малютина обсуждался с Ярославским региональным отделением «Единой России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя политсовета областного отделения партии Илью Осипова.

Илья Осипов

Илья Осипов, избранный 18 сентября депутатом Госдумы России, отметил, что деятельность Алексея Малютина на посту и.о. мэра Ярославля была вполне успешной — что и показали прошедшие выборы.

«Хочу поблагодарить Алексея Геннадьевича за работу. За непродолжительный период времени было сделано достаточно много — и ярославцы оценили эту динамику. Как партия мы получаем оценку через выборы, и именно в Ярославле 18 сентября процент голосов, отданных за «Единую Россию», был значительно выше, чем в 2011 году. Если, например, раньше в Кировском районе партия набирала 22−23%, то теперь 32%. Налицо положительная динамика. Надеюсь, что руководство, которое приходит к управлению городом сейчас, будет это продолжать, и все их действия будут направлены на благо жителей Ярославля», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Илья Осипов.

Он также отметил, что Алексей Малютин «в любом случае остается в команде».