Москва, 21 сентября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Убийство главы украинской организации «Оплот» Евгения Жилина было политическим, уверена координатор движения «Матери Украины», полковник милиции в отставке (Украина) Галина Запорожцева. Об этом она заявила 20 сентября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Прежде всего, хотелось бы сказать, что погиб офицер милиции. И хоть он был уже на пенсии, нет понятия бывший офицер, бывший милиционер. Он погиб на боевом посту. Он пришёл в милицию после окончания Харьковского университета в отдел по борьбе с организованной преступностью. Это был высочайшего уровня профессионал, потому что туда просто так не брали. И сейчас я расцениваю его убийство как убийство того человека, который мог изобличить преступников, который практически до последнего своего дня жизни находился на передовой. Да, я считаю убийство политическим, я уверена в этом», — заявила Галина Запорожцева.

Лидер «Славянской Гвардии» Владимир Рогов в свою очередь считает, что в отработке версий убийства Жилина следует учесть вбросы на территории, контролируемой киевскими властями.

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Выступая на телеканале «Россия 1», он опроверг ранее озвученное предположение, что в деле об убийстве Евгения Жилина фигурирует сбор помощи Новороссии. По словам Владимира Рогова, лидер «Оплота» был человеком небедным и до переворота на Украине вывел значительную часть своих активов.

«У него был Фонд помощи сотрудникам милиции, но это было на Украине и до переворота. Очень многим сотрудникам милиции, раненым, потерявшим здоровье, или семьям, которые потеряли своих кормильцев, он оказывал помощь до переворота. Здесь очень многих выходцев с постукраинского пространства брал на работу, оказывал помощь в трудоустройстве, финансовую помощь от себя. То есть собирать помощь для того, чтобы её оказывать, у него не было потребности», — обозначил лидер «Славянской Гвардии».

При этом Рогов отметил, что в последнее время Жилин всё-таки больше всего занимался бизнесом, не «Оплотом».

«Я не отрицаю ни политическую, ни экономическую версии, но стоит отметить, что по отношению к Евгению была масса вбросов на территории, контролируемой так называемыми киевскими властями. Его там в чём только ни обвиняли: в покушении на Авакова (глава МВД Украины Арсен Аваков), в подготовке переворотов…» — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, главу украинской организации «Оплот» Евгения Жилина застрелили в ресторане «Ветерок» в посёлке Горки-2. Его охранник и очевидцы случившегося описали приметы киллера: накладные усы, очки, шляпа и плащ. Главной причиной убийства Жилина, по версии следствия, могла стать коммерческая деятельность. Отрабатываются и другие версии.