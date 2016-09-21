Рас-Лануф, Ливия, 21 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, стало известно, что из ливийского порта Рас-Лануф, расположенного на востоке страны и находящегося под контролем войск генерала Халифы Хафтара, вышел первый с 2014 года нефтяной танкер. Об это Agence France-Presse заявил координатор по вопросам транспортировки нефти из порта Омран аль-Фитури.

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Он сообщил, что из порта Рас-Лануф отправилось мальтийское судно Seadelta. Оно должно доставить 776 тыс. баррелей нефти в Италию. При этом аль-Фитури подчеркнул, что последний раз транспортировка изэтого восточного порта осуществлялась в ноябре 2014 года.

В сентябре армия генерала Халифы Хафтара, не подчиняющегося правительству в Трополи, взяла под контроль порт «нефтяного полумесяца» на Средиземноморье. В воскресенье, 18 сентября, исламисты при поддержке боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались занять порты. В связи с возобновившимися столкновениями судно Seadelta, на которое должны были погрузить нефть для экспорта в Италию, было отогнано на безопасное расстояние. Об этом сообщала восточная Национальная нефтяная корпорация (NOC).

Напомним, что в Ливии в условиях гражданской война действуют два правительства. Первое — это парламент на востоке страны в Тобруке, расположенномнедалеко от города Бенгази. Второе — происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи (на западе). В марте в Триполи после многочисленных трудностей при поддержке ООН все же начало работать правительство национального согласия, однако его не признал избранный на всеобщих выборах 2014 года парламент Ливии в Тобруке. Ливийская армия — союзник парламента, не признает новые власти. В результате двоевластия в стране возникли и две Национальные нефтяные компании: в Триполи и в Бенгази.

Как ранее сообщалось, 11 сентября 2016 года восточная ливийская армия под командованием Халифы Хафтара начала наступление на главные нефтяные терминалы. Войска захватили все нефтеналивные порты: Марса-эль-Брега, Рас-Лануф, Эс-Сидра и Зувейтина. То есть фактически, оттеснив войска западной части страны, могут оставить Триполи без доходов. За эти нефтяные терминалы постоянно ведется борьба, и они оказываются под контролем то одних, то других сил.

Ранее ИА REGNUM передавало, что Национальная нефтяная корпорация (NOC) намерена до конца года увеличить добычу нефти и начать ее экспорт. Согласно планам, на востоке страны могут нарастить производство черного золота с нынешних 290 тыс. баррелей нефти в день до 600 тыс. баррелей в сутки, а до конца года до 950 тыс. баррелей в сутки. Для реализации этих целей сформировали технические группы, которые начали оценку того, как можно преодолеть форс-мажорные обстоятельства и перезапустить экспорт нефти «как можно скорее».

Глава NOC Мустафа Санаалла заявил, что 14 сентября принял порты у войск генерала Хафтара во время своего визита в порт Зувейтина. Санаалла тогда же пообещал, что экспорт из Зувейтины и Рас-Лануфа немедленно возобновится, а экспорт из Марса-эль-Бреги продолжится. Это решение, по словам главы корпорации, было принято в соответствии с указаниями правительства в Триполи и парламента восточной части страны. Утром 15 сентября в порт Рас-Лануф прибыл первый с 2014 года нефтяной танкер. Еще одно судно пришвартовалось в порту Марса-эль-Брега, который не закрывался. Как отметил представитель порта Рас-Лануф, поставки нефти отсюда были согласованы еще до того, как генерал Хафтар взял под контроль Эс-Сидр, Рас-Лануф, Зувейтину и Марса-эль-Брегу.