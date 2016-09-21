Ярославль, 21 сентября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года жители Ярославской области находились на больничном 2 020 100 дней. В региональном отделении Фонда социального страхования подсчитали, что в пересчете на годы это более 5,5 тысячелетий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в этом году ярославцы болели меньше — на 14 тысяч дней. При этом общая сумма оплаченных больничных увеличилась на 90 млн рублей и превысила 1,374 млрд рублей.

В Ярославском Фонде социального страхования объясняют увеличение объема выплат ростом среднедневного размера пособия по временной нетрудоспособности. В первом полугодии 2016 года он составил 686 рублей — на 50 рублей больше, чем в прошлом году.

«Во втором полугодии 2016 года в Ярославской области также продолжится рост среднедневного размера пособия по временной нетрудоспособности. Это связано с увеличением в июле текущего года на 21% минимального размера оплаты труда, который используется при исчислении пособия гражданам, не имеющим страхового стажа или получающим заработную плату меньше МРОТ», — отметили в Ярославском ФСС.