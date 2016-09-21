Севастополь, 21 сентября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Правительство Севастополя распорядилось подписать концессионное соглашение с ООО «Безопасные дороги» о создании и обслуживании системы фото‑ и видеофиксации нарушений дорожного движения и платных парковок. Документ опубликован на официальном сайте правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Система включает установку 118 рубежей (пунктов наблюдения) с фото‑ и видеонаблюдением и с радарами, которые будут автоматически отслеживать нарушения правил дорожного движения и передавать их в ГИБДД. Система заработает в полную силу через восемь месяцев, и весной водителям начнут приходить первые штрафы. Срок концессионного соглашения с городом — 12 лет. ООО «Безопасные дороги Севастополя» является дочерней компанией крупнейшего материкового холдинга «ВессоЛинк».

Как пояснил начальник главного управления информатизации и связи Петр Даричев, доходы компании напрямую зависят от объема штрафов, поэтому в большом количестве камер заинтересован прежде всего он сам.

«Концессионер тратит деньги на содержание системы каждый месяц — это каналы связи, это оплата электропитания, зарплаты сотрудникам и так далее, — сказал Даричев. — В случае если сборы от штрафов превышают эту сумму, город ее оплачивает полностью. В случае если сборы от штрафов меньше этой суммы, разницу выплачивает концессионер».

Сверхприбыли, то есть все деньги, полученные сверх затрат на обслуживание системы, делятся — 25% получает концессионер, 75% уходит в бюджет города.