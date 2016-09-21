Рязань, 21 сентября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. На строительство и реконструкцию дорог в Рязани поступит еще 300 млн рублей. Соответствующие поправки в бюджета города обсуждались на заседании комитета по бюджету и налогам Рязанской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу гордумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Всего бюджет города пополнится на 678 млн рублей. Большая часть этих денег пойдет на строительство школы в микрорайоне ДПР 5. На эти цели выделено 324 млн рублей.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным на 20 сентября, в городе на 43 участках завершен ремонт. Всего запланировано отремонтировать 47 участков.

«Ямочный» ремонт был проведен на шести участках улично-дорожной сети. Выбоины заделаны на общей площади в 660 кв. м по улицам Разина, Коломенская, Семинарская, Высоковольтная, Рязанская, Есенина», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2016 году на ремонт и строительство дорог в Рязани было выделено более 667 млн рублей. Большая часть этих средств — деньги, собранные по системе «Платон» с водителей большегрузов. В середине сентября мэрия Рязани отчиталась об использовании этих денег. На них были отремонтированы 24 участка дорог.

Сейчас общая протяженность автомобильных дорог в Рязани составляет 465 км. Из них в ремонте нуждаются 315 км дорог. Для соблюдения межремонтных сроков ежегодно требуется ремонт 70 км полотна. Для приведения в надлежащее состояние всех городских дорог необходимо около 6 млрд рублей.