Вашингтон, 21 сентября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Запуск мессенджера Google Allo, обладающего функцией «умных» ответов, должен состояться 21 сентября. Ранее об этом сообщил в своем твиттере инсайдер Эван Бласс, известный в Сети под ником @evleaks.

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Сведения о новом приложении разработчики представили еще мае этого года в ходе ежегодной конференции I/O. Мессенджер для смартфонов Android и iOS будет предлагать пользователю свои варианты ответов на сообщения от собеседников по чату. При этом со временем ответы приложения будут подстраиваться под пользователя и улучшаться.

Кроме того, в приложении можно будет воспользоваться смайликами, стикерами и возможностью выбора величины шрифта для отдельного сообщения. Пока новый мессенджер доступен лишь на английском языке.

Как отмечает The Verge, первоначально в Google планировали хранить данные о переписке на смартфоне пользователя, однако позже отказались от этой идеи в пользу хранения информации на собственных серверах в зашифрованном виде.