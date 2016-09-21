Ижевск, 21 сентября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. В Удмуртии на 6 лет строгого режима осужден организатор финансовой пирамиды, похитивший у вкладчиков около 12 млн рублей.

cbs1sao.ru Обман

Как сообщили ИА REGNUM в региональном МВД, Артур Данилов, являясь единственнымучредителем и директором ООО «Токио», с целью извлечения систематическогодохода открыл на территории Удмуртии офисы для привлечения денежных средств отнаселения по договорам займа.

Клиенты организации, введенные в заблуждение относительно законнойи реальной деятельности фирмы, рассчитывая на получение высокой прибыли, вкладывали денежные средства в размере от 20 до 200 тыс. рублей.

В течение нескольких месяцев вкладчики получали ежемесячныевыплаты, однако спустя 6 месяцев выдача процентов по вкладам прекратилась, офисы организации были закрыты. Руководитель организации с похищенными уграждан деньгами скрылся.

Позже он был задержан сотрудниками полиции. Всего было установлено 120 потерпевших отпреступной деятельности Данилова. Сумма причиненного им ущерба составила 11,73млн рублей.