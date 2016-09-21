Ярославль, 21 сентября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Ио мэра Ярославля Алексей Малютин может стать советником губернатора Ярославской области после своей отставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам областной власти.

Алексей Малютин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Малютин написал заявление об отставке по собственному желанию после разговора с врио губернатора Дмитрием Мироновым. По сведению источника, Малютин согласился на предложение стать советником Миронова. В региональных органах власти полагают, что Алексей Малютин «не выйдет за пределы системы».

В 13.00 состоится заседание муниципалитета Ярославля, на котором на место Алексея Малютина будет предложен глава городского округа Химки Владимир Слепцов.