Элиста, 21 сентября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия далеко не все объекты коммунальной инфраструктуры безопасны для граждан. Как оказалось, угрозу для жизни и здоровья детей представляют не только открытые канализационные люки, но и пожарные резервуары, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 21 сентября.

onf.ru Открытый колодец у школы в Калмыкии

Поводом для проверки «фронтовиков» стало обращение жителей поселка Яшкуль, которые рассказали о падении их девятилетнего сына в открытый пожарный резервуар прямо в нескольких метрах от школы. По словам родителей, колодец был не огорожен.

«Из-за слабого зрения наш сын его не заметил и провалился. Зимой, в ледяной воде он провел около двух часов. Не утонуть и остаться в живых ему удалось благодаря ветке, за которую он успел ухватиться», — сообщила семья Дарсаевых.

Виновных пришлось искать долго. Ответственность за обслуживание колодца не взяла на себя ни одна организация. По информации активистов, свою вину отказывается признавать и местная администрация, ссылаясь на то, что объект на их балансе не состоит. Как поделились местные жители, объект остался бесхозным с 2008 года, когда котельную, которой когда-то принадлежал этот резервуар, разобрали. По их словам, даже после роисшествия колодец еще долгое время оставался открытым, власти не могли прийти к мнению, кто должен исправлять ситуацию. Крышкой его закрыли только два месяца спустя.

Однако, кроме этого колодца, в поселке активисты обнаружили другие коммунальные объекты, представляющие опасность, — открытые канализационные люки. «Фронтовики» намерены продолжить рейды по другим районам республики и привлечь внимание властей к этой проблеме.

Напомним, подобный случай произошел в феврале прошлого года в Ики-Бурульском районе. Здесь ребенок упал в пожарный резервуар, расположенный у здания молодежного центра «Алтын Гасн» в поселке Ики-Бурул и получил травмы.

Прокурорская проверка показала, что водоем был бесхозный, по назначению не использовался и был фактически заброшен. Местные власти никаких мер по учету недвижимого объекта не предприняли. Прокурор через суд понудил администрацию поселка поставить на баланс бесхозный объект.