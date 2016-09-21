Донецк: Украина внезапно согласилась на соглашение о разведении сил
Донецк, 21 сентября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Обсуждение документа о разведении сил в Донбассе сдвинулось с мертвой точки, заявил вечером 20 сентября в эфире телеканала «Россия-24» глава делегации ДНР на переговорах контактной группы в Минске Денис Пушилин.
«Есть сдвиги, считаю, что положительные. Большие шансы, что документ может быть верифицирован… Документ обсуждался достаточно давно, порядка трех месяцев, но удалось сдвинуть процесс с мертвой точки», — отметил он.
По словам Пушилина, подписание этого документа может закрепить соблюдение режима прекращения огня и «сдвинуть ситуацию от перемирия к миру».
«Сегодня, так скажем, мы увидели других представителей Украины, они были настроены на результат, чего длительный период мы от них не наблюдали. В результате чего на компромиссное предложение Украина ответила согласием после небольших уточнений. Республики данный документ в данном виде устраивает в достаточной степени», — отметил представитель Донецка.
Пушилин отметил, что процедура следующая — документ сначала должен быть парафирован, а потом подписан главами ДНР Александром Захарченко, ЛНР Игорем Плотницким и представителями Украины.
Вместе с тем глава ДНР Александр Захарченко в своем комментарии прессе отметил, что окончательное прекращение огня в Донбассе возможно только за счет эффективного продолжения мирных переговоров в Минске.
«Перемирие тем и отличается от мира, что это явление временное. Оно может снова сорваться, а может перерасти в устойчивый мир… Чтобы был мир, нужны эффективные и конструктивные переговоры», — отметил Захарченко. Глава ДНР при этом в целом критически оценил готовность украинских властей вести результативные мирные консультации.
В свою очередь, украинское издание «Сегодня» сообщает, что соглашение о разведении сторон уже было парафировано на заседании подгруппы по безопасности накануне вечером, а сегодня, 21 сентября, участники контактной группы, как ожидается, поставят подписи под документом.
Документ предполагает создание вблизи линии соприкосновения в Донбассе трех зон безопасности, в которых предполагается разведение подразделений на расстояние не менее 2 км с каждой стороны. Таким образом, будут сформированы зоны безопасности, каждая площадью не менее 4 кв. км. Контролировать соблюдение договоренностей о разводе сторон в зонах безопасности будут наблюдатели СММ ОБСЕ.