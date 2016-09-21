Донецк, 21 сентября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Обсуждение документа о разведении сил в Донбассе сдвинулось с мертвой точки, заявил вечером 20 сентября в эфире телеканала «Россия-24» глава делегации ДНР на переговорах контактной группы в Минске Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Есть сдвиги, считаю, что положительные. Большие шансы, что документ может быть верифицирован… Документ обсуждался достаточно давно, порядка трех месяцев, но удалось сдвинуть процесс с мертвой точки», — отметил он.

По словам Пушилина, подписание этого документа может закрепить соблюдение режима прекращения огня и «сдвинуть ситуацию от перемирия к миру».

«Сегодня, так скажем, мы увидели других представителей Украины, они были настроены на результат, чего длительный период мы от них не наблюдали. В результате чего на компромиссное предложение Украина ответила согласием после небольших уточнений. Республики данный документ в данном виде устраивает в достаточной степени», — отметил представитель Донецка.

Пушилин отметил, что процедура следующая — документ сначала должен быть парафирован, а потом подписан главами ДНР Александром Захарченко, ЛНР Игорем Плотницким и представителями Украины.

Вместе с тем глава ДНР Александр Захарченко в своем комментарии прессе отметил, что окончательное прекращение огня в Донбассе возможно только за счет эффективного продолжения мирных переговоров в Минске.

«Перемирие тем и отличается от мира, что это явление временное. Оно может снова сорваться, а может перерасти в устойчивый мир… Чтобы был мир, нужны эффективные и конструктивные переговоры», — отметил Захарченко. Глава ДНР при этом в целом критически оценил готовность украинских властей вести результативные мирные консультации.

В свою очередь, украинское издание «Сегодня» сообщает, что соглашение о разведении сторон уже было парафировано на заседании подгруппы по безопасности накануне вечером, а сегодня, 21 сентября, участники контактной группы, как ожидается, поставят подписи под документом.

Документ предполагает создание вблизи линии соприкосновения в Донбассе трех зон безопасности, в которых предполагается разведение подразделений на расстояние не менее 2 км с каждой стороны. Таким образом, будут сформированы зоны безопасности, каждая площадью не менее 4 кв. км. Контролировать соблюдение договоренностей о разводе сторон в зонах безопасности будут наблюдатели СММ ОБСЕ.