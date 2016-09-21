Омск, 21 сентября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

Скриншот с группы «Омская полиция». vk.com Детей в Омске перевозят в открытом багажнике

Опасная перевозка детей

Омичи в соцсетях активно обсуждают видео об опасной перевозке детей в городе. В 14-секундном видеоролике отчетливо видно, что двое детей находятся в открытом багажнике движущегося по дороге автомобиля «Ока».

Часть пользователей в группе «ЧП Омск» осудили поведение водителя, отметив, что «видео нужно сразу в ГИБДД отправлять», пока детей не «угробили». А некоторые пользователи не увидели в этом ничего страшного.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, по данному факту полиция проводит проверку. О результатах проверки в ведомстве обещали сообщить позже.

Выборы-2016

В Омской области подвели предварительные итоги единого дня голосования.

По словам председателя областной избирательной комиссии Алексея Нестеренко, на выборах по одномандатным округам большинство голосов набрали Виктор Шрейдер (округ №139), Олег Смолин (№140), Андрей Голушко (№141). Что касается голосования по партийным спискам, лидером после подведения предварительных итогов стала «Единая Россия», на втором месте — КПРФ, на третьем и четвертом — ЛДПР и «Справедливая Россия».

Аналогичные результаты показали региональные отделения политических партий и на выборах в Законодательное собрание Омской области шестого созыва, отметил Нестеренко. По итогам голосования по одномандатным округам на выборах в областной парламент в большинстве округов победили представители «ЕР». Также депутатские мандаты получат самовыдвиженцы Валерий Кокорин и Хабулда Шушубаев, набравшие большинство голосов на соответствующих одномандатных округах.

В областном избиркоме подчеркнули, что, по мнению международных наблюдателей, членов миссии наблюдателей от СНГ, «выборы в омском регионе прошли в соответствии с избирательным законодательством Российской Федерации и Омской области, были открытыми и конкурентными».

Напомним, в целом по России в единый день голосования прошло 5 300 избирательных кампаний различного уровня. В семи субъектах РФ избрали глав регионов. В 39 субъектах прошли выборы в законодательные органы.

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4 года лишения свободы

В Омске вынесен приговор экс-руководителю НПО «Мостовик» Олегу Шишову. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ, он признан виновным в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве в особо крупных размерах.

Следствием и судом установлено, что в 2009—2011 годах Шишов внес в финансовые документы и налоговые декларации компании ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов, в том числе номинальных, строительно-монтажных работ. Строительные объекты, о которых шла речь, расположены во Владивостоке (мост на остров «Русский» в рамках подготовки к саммиту АТЭС, Приморский океанариум), а также в Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае. Они были отражены в составе налоговых вычетов.

Однако следствию удалось выяснить, что фактически фигурирующие в документации подрядчики работы не произвели. На деле весь объем работ выполнили сотрудники «Мостовика» либо привлеченные организации. «Таким образом, Шишов уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 478 миллионов рублей», — отметили в СКР.

Также, по данным ведомства, Шишов похитил полученные в виде аванса 526 миллионов рублей, выделенных из бюджета Омска на строительство окружной дороги (участок Федоровка-Александровка). «Фактически Шишов к строительству не приступил, строительные материалы для этой цели не приобрел и, как следствие, обязательства, предусмотренные контрактом по строительству окружной дороги, не исполнил. Все денежные средства были потрачены на погашение кредитов НПО «Мостовик», — говорится в сообщении СКР.

Материалы уголовного дела составили 221 том. Олег Шишов полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Напомним, в марте 2016 года Шишов уже был признан виновным в растрате денежных средств, выделенных на строительство Приморского океанариума. Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

По совокупности приговоров Шишову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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