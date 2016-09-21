Севастополь, 21 сентября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Севастополь вышел на первое место в народном голосовании на сайте Центрального банка России, которое определит, символы какого города страны появятся на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

Всего на финальном этапе отбора символов для новых банкнот проголосовали 1 млн 200 тыс. 395 человек. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября, в этот день будут объявлены победители конкурса.

В случае победы на новых банкнотах появятся достопримечательности Севастополя — Памятник затопленным кораблям и Херсонес.

«Борьба за лидерство идет уже между шестью городами, а первое и шестое места разделяют всего 11 000 голосов. При этом в голосовании продолжают активно сменяться лидеры. Так, на первую строчку вышел Севастополь (143 865 голосов), а на вторую поднялась Казань (141 319 голосов). Недавний лидер Волгоград опустился на третье место (140 925 голосов), на четвертом расположились символы Сочи (137 534 голоса). Следом за ними на пятой строчке идут символы Дальнего Востока (137 214 голосов), а замыкает шестерку Иркутск (132 836 голосов)», — сообщает Банк России.

Далее практически вровень друг с другом идут Сергиев Посад, Владимир, Нижний Новгород и Петрозаводск.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года Центробанк выпустил в обращение 20 млн банкнот, посвященных Крыму и Севастополю, номиналом 100 рублей.

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