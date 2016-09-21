Махачкала, 21 сентября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. В Дагестане продолжает расти задолженность потребителей республики за газ. С начала 2016 года она уже выросла на 4,9 млрд рублей. Общий долг Дагестана перед газовиками достиг на 1 августа 35,9 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM 21 сентября сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На встрече с главой республики Рамазаном Абдулатиповым председатель правления компании Алексей Миллер еще раз обратил внимание на то, что властями Дагестана должны быть предприняты все меры для погашения задолженности за поставленный газ и укрепления платежной дисциплины потребителей.

Столь внушительная сумма долга не позволяет республике получать помощь от «Газпрома» на проведение работ по газификации. Так, если в 2007 — 2015 годах региону было выделено 8,2 млрд рублей на строительство новых газопроводов и внутрипоселковых сетей, то на текущий год для Дагестана предусмотрено только пять миллионов рублей на продолжение строительства одного газопровода.

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Отметим, уровень газификации Дагестана на 1 января 2016 года составил 88,2% при среднем показателе по России 66,2%. За девять последних лет в республике построено при помощи «Газпрома» 84 газопровода общей протяженностью около 1 тыс. км в шести районах Дагестана, а также внутрипоселковые сети в Ботлихском и Цумадинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан является одним из лидеров по количеству долгов за газ. Однако в дагестанском управлении Федеральной антимонопольной службы считают, что цифры долга некорректны, так как задолженность считается с начала 2007 года, тогда как к взысканию может быть предъявлена лишь задолженность в пределах сроков исковой давности — за три последних года, а вся остальная сумма должна быть списана как убытки организации.