Владивосток, 21 сентября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Сказать однозначно, что порча бюллетеней на голосовании является знаком протеста или политической неграмотностью избирателя, нельзя. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал заведующий кафедрой журналистики ДВФУ, кандидат политических наук Виктор Бурлаков. По словам эксперта, в этом ключе также не стоит забывать про технический момент.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Недействительных бюллетеней при избрании депутатов Госдумы РФ оказалось более 42,6 тысяч: 15,5 тысяч — партийные выборы, 27 тысяч — одномандатники. Выбирая новый созыв депутатов Законодательного собрания Приморья, избиратели испортили почти 17,5 тысяч бюллетеней.

Политолог считает, что в большей степени, конечно, порча бюллетеней является своеобразной гражданской позицией, сродни выбору графы «против всех». Избиратель не отказывается от голосования, приходит на участок и сознательно портит бюллетень.

«Это гражданская позиция человека, который не считает, что его взгляды и мысли отражаются в позиции тех или иных политический партий, политиков. Пусть они будут. Бояться испорченных бюллетеней не надо, если это не несёт массового характера. Если бы было хотя бы 50% испорченных бюллетеней, это было бы страшно», — обозначил Виктор Бурлаков.

При этом эксперт напомнил и о техническом моменте, который имеет место быть в отсутствие электронных урн. Зачастую, при считывании бюллетеней, к вопросу подходят субъективно: в почти одинаковых случаях один бюллетень может посчитаться испорченным, другой — со следами явного волеизъявления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в минувшее воскресенье, 18 сентября, Приморье вместе со всей страной выбирало депутатов Государственной думы РФ VII созыва. Кроме того в крае голосовали за новый созыв регионального парламента, прошли другие муниципальные кампании.