Токио, 21 сентября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Банк Японии на сентябрьском заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне — 0,1%. Были также приняты решения проводить и далее политику количественного смягчения — вплоть до превышения двухпроцентного порога инфляции, сообщает Marketwatch.

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Стоит отметить, что такого решения банка Японии ожидали многие финансовые аналитики. При этом банк заявил о том, что таргетирования (контроль над уровнем инфляции) денежной базы не будет. Темпы покупок активов останутся на уровне 80 трлн. йен.

Напомним, ключевая ставка Банка Японии — это целевая процентная ставка по займам овернайт. Это такой уровень процента, который нужен банку в качестве среднего на рынке краткосрочных депозитов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк Японии планирует дальнейшее облегчение денежно-кредитной политики, чтобы повысить инфляцию в сентябре 2016 года. Банк Японии приступил к широкомасштабной политике смягчения монетарной политики в апреле 2013 года, чтобы достичь целевого уровня инфляции в два процента.