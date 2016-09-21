Киев, 21 сентября, 2016, 09:37 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Приватизация

Одесский припортовый завод — крупнейшее химическое предприятие Украины — усилиями чиновников продолжает «дешеветь». Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус предложил снизить его стартовую стоимость на аукционе до 150 млн долл. Вместе с тем он отметил, что надеется реально выручить за него 300−400 млн долларов.

Заявление об очередном уменьшении стартовой стоимости ОПЗ (ранее предполагалось выставить за $200−250 млн, летом пробовали продать за $527 млн) не могло остаться без внимания экспертов и экс-чиновников.

«Я всегда говорил, что ОПЗ можно дорого продать только русским. Больше никому он не нужен, — комментирует экономист Александр Охрименко. — Как вариант, ОПЗ можно продать, а точнее отдать одному из украинских олигархов, а уже он через офшоры дорого перепродаст ОПЗ русским, и все будут довольны. Главное для наших реформаторов — выбрать нужного олигарха, который потом «откатит долю» за успешно проведенную операцию. Злые языки поговаривают, что русские готовы купить ОПЗ за 700−800 млн долл. Разницу для «откатов и заносов» можете оценить сами».

Для экс-министра экономики Украины Виктора Суслова ситуация с ОПЗ — своего рода зеркало все текущей приватизации. Об этом он рассуждает в эфире телеканала «112.Украина»: «Надо понимать, что приватизация идёт, потому что Украина находится в катастрофическом финансовом положении. Это для того, чтобы наполнить бюджет. Какой баланс? Когда завод работал, он был эффективен. Вся эта ситуация с ценой искусственная, как и его остановка, как и наращивание долгов. Но в итоге государство Украина, она могла бы получить деньги в бюджет… Но если на то пошло, можно было применить другую процедуру проведения торгов, по редукционной системе, выставив изначальную цену 500 млн или больше и постепенно понижая, если не будет заявок, небольшими шагами, а не в три раза».

В свою очередь директор аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий указывает, что в продаже ОПЗ Фонд госимущества руководствуется неверной тактикой. И до снижения стартовой стоимости завода стоило бы сначала заручиться своего рода «разрешением» Игоря Коломойского на продажу завода — чтобы обезопасить нового владельца от судебных исков со стороны олигарха, который в 2009 году уже покупал ОПЗ (результаты конкурса тогда были отменены). Такую мысль эксперт высказал в ходе беседы с корреспондентом UBR.ua.

Сам же Билоус после последовавшего шквала критики выступил с оправданием своей оценки: «Ситуация на рынке минеральных удобрений пока — худшая за последние 15 лет. Тенденция эта, если верить авторитетным прогнозам, сохранится до 2019 года. Подобные ОПЗ заводы уже остановлены в Китае и Австралии, остановила один из заводов и Yara. ОПЗ также не работает. При имеющейся высокой цене на газ и снижении цен на удобрения, работая, он будет генерировать значительные убытки».

Также он отметил, что после покупки завода инвестору придётся выплатить около 280 млн долл. по долгам предприятия, а также вложить до 100 млн долл. в оборотные средства.

Иными словами, не нужно удивляться, если к началу конкурса ФГИУ пообещает приплатить покупателю за завод.

Всего же за январь — август 2016 года ФГИУ реализовал 82 объекта государственной и 186 объектов коммунальной собственности. От продажи в бюджет поступило 60 млн грн, что составляет примерно 1/300 от плана на 2016 год и вдвое меньше, чем ФГИУ наторговал за аналогичный период в 2015 году.

Однако, если верить президенту Украины Петру Порошенко, всё может измениться уже в октябре: «Уже в следующем месяце начнется масштабная приватизация в Украине: объекты энергетики, Одесский припортовый завод, другие объекты», — пообещал он во время выступления на форуме YES («Ялтинская европейская стратегия», исторически проводился в Ялте. После возврата Крыма в состав РФ перебазировался в Киев, однако сохранил прежнее название). «Украина — это правильное место, куда стоит инвестировать сегодня», — продолжил глава Украины агитировать американский бизнес, уже находясь на 71-й сессии Генассамблеи в ООН.

Одновременно с анонсом президента Кабмин утвердил расширение перечня объектов, которые будут предлагаться к приватизации, что анонсировалось в начале сентября. После утверждения нового перечня Верховной радой (приватизация некоторых объектов была запрещена на уровне законодательства) на продажу поступят 320 новых объектов, в т.ч. 12 морских торговых и 1 специализированный порт, «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», «Укрспирт», 6 пакетов акций облэнерго, 4 ТЭЦ, 3 малых гидроэлектростанции, 30 объектов агропереработки и прочие объекты.

Вероятно, в том числе и в расчёте на эти объекты, украинское правительство верстало план дохода от приватизации на 2017 год (17,1 млрд грн). Однако этим планам может помешать генпрокурор Юрий Луценко, который, похоже, готовится затеять очередную реприватизацию. В эфире 24 канала генпрокурор заявил, что кипрская компания заплатила за покупку «Укртелекома» (в прошлом — государственный оператор фиксированной связи, а также интернет-провайдер) несколько сотен миллионов гривен.

«Затем под залог телекоммуникационной компании был взят кредит в одном из государственных банков Украины. Позже деньги вывели на эту же кипрскую компанию. То есть фактически «Укртелеком» достался злоумышленникам бесплатно», — отметил он. В настоящее время, по словам Юрия Луценко, Генпрокуратура ожидает от Кипра сведений о конечном владельце компании, купившей несколько лет назад «Укртелеком». Однако нужно отметить, что подобные громкие заявления делаются политиком далеко не впервой в его карьере. Однако сложно вспомнить, когда они бы заканчивались хоть каким-то осязаемым результатом. Более вероятно, что, получив сведения, Луценко использует их для кулуарных договорённостей с владельцем компании.

Валюта

Непрерывное падение, начавшееся во второй декаде августа, гривна завершила ещё за неделю до подтверждения получения очередного транша МВФ в размере 1 млрд долл. Однако после этого курс национальной валюты Украины укрепился ещё более резко: с 26,63 грн/долл по состоянию на 13 сентября она отскочила до 25,76 грн/долл (20 сентября), отыграв, таким образом, 87 копеек и примерно вернувшись в состояние на конец августа. Динамика курсов евро (28,77 грн/евро, укрепление на 1,12 грн) и рубля (0,397 грн/руб, укрепление на 0,012 грн) в целом соответствует общей ситуации на валютном рынке.

Курс доллара на межбанке соответствует установленному НБУ, курс чёрного рынка колеблется в диапазоне 25,65−25,72 грн/долл. По всей видимости, курс гривны стабилизировался. Однако экономические обозреватели напоминают, что долгой эта стабилизация не будет и продлится лишь до очередного крупного выкупа валюты на межбанке (погашения облигаций, расчётов за природный газ и уголь и т.п.). При этом исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко предупреждает, что вряд ли доллар будет стоить меньше 25,7 грн.

«Само по себе выделение денег МВФ на ситуацию на валютном рынке никак не влияет. НБУ не будет тратить эти средства на интервенции на рынке и тем более на покрытие дефицита бюджета. Действия НБУ в этом вопросе скованны. Курс гривны незначительно поднимется, реагируя на психологические эмоции. Мы видели, что за последние дни наиболее сильный эффект был, когда включили вопрос Украины в рассмотрение совета директоров МВФ, возможен рост гривны до 26 за доллар, но основной эффект — психологический. Что касается длительной перспективы, то есть дефицит платежного баланса, срочные закупки газа и прочие факторы, которые будут влиять на курс», — объясняет ситуацию экономист Андрей Блинов в комментарии новостному порталу «Страна.ua».

МВФ

Экономист Александр Охрименко после завершения «отмечания» нового кредита от МВФ призывает вспомнить, с чего, собственно, начиналась программа помощи Фонда полтора года назад: «Хочу напомнить, что в феврале 2015 года было подписано соглашение между Украиной и МВФ о кредитовании Украины. В соглашении четко прописаны суммы и даты кредитных траншей:

1-й транш до 11 марта 2015 год 5 млрд долл. (получили);

2-й транш до 15 июня 2015 года 1,7 млрд долл. (МВФ выдал только в августе 2015 года);

3-й транш до 15 сентября 2015 года 1,7 млрд долл. (не получили);

4-й транш до 15 декабря 2015 года 1,7 млрд долл. (не получили);

5-й транш до 15 марта 2016 года 0,6 млрд долл. (не получили);

6-й транш до 15 июня 2016 года 0,6 млрд долл. (не получили);

7-й транш до 15 сентября 2016 года 0,6 млрд долл. (не получили).

Итого МВФ не предоставил кредитов на сумму 5,2 млрд долл. При этом он отделался кредитом в 1 млрд долл. Типа небольшая подачка, чтобы Украина совершенно не пропала. Возникает вопрос: как можно иметь дело с таким ненадежным кредитором, который не держит своего слова? И при этом еще выполнять его бессмысленные и глупые советы и рекомендации. Не потому экономика Украины в таком кризисе, что правительство Украине не хочет думать своей головой, а живет за счёт подачек и советов МВФ?» — анализирует специалист.

Практически одновременно с получением кредита был опубликован отчёт аудиторского подразделения МВФ, в котором анализировались результаты работы украинского правительства по рекомендациям Фонда, пишет тот же Охрименко в своём блоге на сайте «Обозреватель». «Призыв к фискальной консолидации, как можно было убедиться, был преждевременным. Восстановление экономик самых развитых стран оказалось значительно более медленным, а во многих европейских странах — краткосрочным… МВФ недостаточно тщательно адаптировал свои советы правительствам различных стран с учетом их индивидуальных обстоятельств и условий доступа к финансированию, когда рекомендовал расширение или консолидацию бюджета». То есть экономика Украины падала совместными усилиями МВФ и украинского правительства — таков вывод аудиторов.

Также СМИ сообщили об очередной порции требований МВФ к Украине. В обмен на очередные 1,3 млрд долл правительству придётся:

1. провести пенсионную реформу (сведение всего пенсионного законодательства в один документ, постепенное повышение срока выхода на пенсию, ужесточение условий для получения минимальной пенсии, сокращение перечня лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию, максимальное урезание категорий льготников — останутся только военные и т.п.);

2. предложить механизм повышения тарифов на газ и отопление (ежеквартально, в случае, если разница между тарифом и стоимостью газа в пересчёте на национальную валюту превысит 10%);

3. изменить систему начисления жилищных субсидий;

4. разрешить продажу земли с/х назначения.

А вот в рейтинговом агентстве Fitch считают, что выделение кредита Украине слабо коррелирует со способностью правительства страны проводить эффективные реформы. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, посвящённом Украине. В агентстве считают, что действия Владимира Гройсмана направлены не на реформы, а на то, чтобы и дальше получать кредиты от МВФ, т. е. , по сути, являются имитацией реформ. С такой оценкой согласен и глава Transparency International Хосе Угас, написавший в своём блоге следующее: «Если бы решение о возобновлении кредитования базировалось на обычных условиях предоставления займа, то оно было бы, безусловно, отрицательным. Украинские институты остаются слабыми, коррупция вездесуща, и люди, которые больше всех страдают, разочарованы в своих лидерах. Но политика возобладала, и Украине дадут еще один спасательный круг».

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua, за минувшую неделю незначительно выросли: А-95 и А-92 прибавили по 0,02 грн (22,37 и 21,70 грн/л), дизтопливо — 0,11 грн (19,49 грн/л). Укрепление курса национально валюты пока никак позитивно не повлияло на стоимость топлива. Наоборот, по данным на 14−15 сентября участники рынка фиксировали существенное увеличение стоимости крупных и мелких партий топлива. При этом если стоимость бензина в ближайшие несколько недель и имеет шансы снизиться (когда крупные оптовики начнут закупать топливо по сниженному курсу доллара), то дизтопливо, скорее всего, продолжит дорожать.

Буквально на днях Кабмин Украины выступил с предложением поднять акциз на дизтопливо на 32%: с 95 до 125,5 евро за 1 тыс литров. Это даёт минимум +3 евроцента к стоимости каждого литра дизельного топлива, т. е. до +0,86 грн к текущей цене на стеллах АЗС. Снижение курса евро немного подсластит эту пилюлю, и то лишь в том случае, если гривну будут удерживать в текущих диапазонах

Субсидии

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич предлагает украинцам уже сегодня подготовиться к ценам на газ, запланированным на следующий год, т.к. они существенно отличаются от сегодняшних: «Готовьтесь, соотечественники. 9682 грн — это цена «Нефтегаза» по импортному паритету для конечного потребителя в 2017 году [за 1 тыс кубометров природного газа — Авт.]. Это на 43% выше текущей цены для бытового потребителя (6877 грн). В МВФ это поняли, для чего потребовали раз в квартал пересматривать тарифы. Без этого нет реформы».

Это означает, что уже через год долги населения за коммунальные услуги могут вырасти в несколько раз. Сегодня, до начала отопительного сезона с новыми тарифами, задолженность только жителей Киева за электроэнергию и горячую воду составляет более 889 млн грн.

Премьер Владимир Гройсман подтвердил слова министра социальной политики Андрея Ревы о том, что в новом отопительном сезоне получателями субсидий станут около 9 млн семей Украины. «Мы рассчитали (предусмотрели в бюджете, что субсидии получат) до 9 миллионов семей. Но реальная картина будет, когда люди оформят субсидии. Больше точно не будет. Сами субсидии получат соответствующую защиту. Эта система достаточно справедлива. То есть ты имеешь невысокий доход — за тебя государство поможет заплатить».

При этом в СМИ появилась информация о том, что контроль за начислением субсидий усиливается. Так, зафиксированы случаи лишения субсидий после возвращения из турпоездки. В Минсоцполитики, в свою очередь, призывают украинцев самостоятельно сообщать о получении крупных денежных или имущественных подарков, помощи от родственников и т.п., чтобы инспекторы могли учесть эти обстоятельства и сохранить за человеком право на субсидию.

Накопления украинцев также будут влиять на получение субсидий, но уже со следующего года: «Со следующего года мы, наверное, все-таки включим депозиты в расчет дохода домохозяйства для назначения субсидии. Но, скорее всего, мы это сделаем с мая месяца, уже после окончания следующего отопительного периода. Потому что, это правильно включить, это все-таки можно считать доходами, особенно когда проценты по ним выплачиваются», — заявил Андрей Рева в интервью информагентству УНИАН.

Стоит ли ожидать монетизации субсидий, о чём в этом году неоднократно и смело заявлял глава правительства? Аналитик форекс-брокера «Альпари» Антон Козюра в своём материале для Finance.ua этом не уверен: «В первую очередь потому, что пока все расчеты проводятся в виде взаимозачета, они не требуют «живых денег», а монетизация при текущем дефиците государственного бюджета потребует незапланированного включения печатного станка, что способно оказать дополнительное давление на гривну».

Стало известно также, сколько украинское правительство намерено потратить на субсидии в следующем году. В проекте бюджета на эти цели — 50,7 млрд грн (+2,5 млрд грн субвенций местным бюджетам на приобретение печного топлива).

Налоги

В министерстве финансов Украины предлагают вместо налога на прибыль для бизнеса ввести налог на выведенный капитал. «Общественный совет при Государственной фискальной службе поддержал отмену налога на прибыль и замену его на инновационный налог на выведенный капитал (НВК) и рекомендовал Минфину, Кабмину и Верховной раде внести соответствующие изменения в новый Налоговый кодекс», — обозначил глава Бюджетного комитета Общественного совета при Министерстве финансов Тарас Козак. У законодателей и правительства остаётся чуть более трех месяцев для внесения соответствующих изменений, ведь закон требует менять налоговое законодательство до начала нового налогового периода.

Также в Минфине в очередной раз подтвердили, что не собираются в ближайшее время отменять единый налог и упрощённую систему налогообложения, которой пользуется большинство мелких предпринимателей.

Однако менять налоговое законодательство нужно, считает народный депутат Виктор Кривенко. «При нынешней нагрузке выживает только агросырьевая отрасль», — отметил он в эфире радио «Голос Столицы».

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