Токио, 21 сентября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано в малонаселенном японском регионе Идзу, расположенном на юго-юго-востоке от главного острова Японии Хонсю, заявила Геологическая служба США, сообщает 21 сентября Associated Press.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение в японском регионе Идзу было зарегистрировано в 1:21 утра по местному времени. Эпицентр находился в 617 км от Токио на глубине около 10 км.

Тихоокеанский центр предупреждений о цунами сообщил, что угрозы образования цунами нет.