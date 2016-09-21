Нижний Новгород, 21 сентября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В Нижегородской области региональная избирательная комиссия утвердила итоги выборов в региональное Заксобрание. Как и ожидалось, в парламент прошли «Единая Россия» (54,91%), КПРФ (13,36%), ЛДПР (13,31%) и «Справедливая Россия» (6,95%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В результате партия власти получает 16 мандатов в новом составе Заксобрания, КПРФ — 4 мандата, ЛДПР — 3 мандата, «Справедливая Россия» — 2 мандата.

Кроме того, представители «Единой России» победили по всем 25 одномандатным округам.

«Коммунисты России» получили на минувших выборах 2,55%, Российская партия пенсионеров за справедливость — 1,77%, «Родина» — 1,60%, «Яблоко» — 1,53%, Партия Роста — 1,03%, «Патриоты России» — 0,52%, «Гражданская сила» — 0,24%.

Явка на выборы составила 43,95%.

По данным системы ГАС «Выборы», на день голосования в Нижегородской области избирателям было выдано 1 млн 173,075 тыс. избирательных бюллетеней. Из них 1 023 994 выдано в помещениях для голосования, 149 081 — выдано избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования.

По итогам голосования в стационарных урнах находилось 1 021 889 бюллетеней, в переносных ящиках для голосования — 148 900 бюллетеней.

Таким образом, при голосовании на избирательных участках более 2100 бюллетеней куда-то исчезли после того, как они были выданы избирателям. При голосовании на дому также пропали более 180 бюллетеней. Официально избирателям они были выданы, но в урнах для голосования их не оказалось.

Более 26 тыс. бюллетеней оказалось испорчено избирателями, «проголосовавшими» таким образом против всех кандидатов.