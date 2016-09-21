Москва, 21 сентября, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Лишь 12% жителей России оценивают школьное образование как хорошее. Распространены мнения, что оно среднее (44%) или плохое (32%). По мнению 58% опрошенных, государство уделяет школе недостаточно внимания. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Ухудшение качества российского школьного образования констатируют 46% респондентов. Это мнение о динамике изменений не просто распространено шире других, но число придерживающихся его существенно выросло со времени последнего опроса на эту тему.

Еще один негативный показатель: большинство респондентов полагают, что сейчас учат хуже, чем в их школьную пору; среди респондентов средних возрастов доля уверенных в этом составляет две трети.

Вместе с тем, 18% опрошенных считают, что качество школьного образования улучшилось, объясняя это тем, что появились компьютерные технологии, интернет, стало больше предметов, и вырос профессионализм учителей.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 28 августа 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.