Москва, 21 сентября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут в ходе торгов на фоне сообщения Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов нефти в США, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К 8:52 мск баррель Brent с поставкой в ноябре подорожал на 1,268% и составил $46,54. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени подскочили на 2,273% — до 44,88 за баррель.

Ранее API сообщил о сокращении запасов нефти в США на 7,5 млн баррелей, инвесторы ждут официальную статистику о запасах от Минэнерго страны. Запасы бензина сократились на 2,5 млн баррелей.

Всего, по данным API, С начала сентября 2016 года коммерческие запасы сырой нефти рухнули почти на 17 млн баррелей, это рекордный спад с 1999 года.