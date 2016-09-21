Киев, 21 сентября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не ответил на приглашение о встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

Об этом сообщает источник Foreign Policy, информацию 21 сентября опубликовали центральные СМИ Украины.

По данным издания, ранее администрация президента Украина направила запрос о встрече в кулуарах Генассамблеи ООН и Дональду Трампу, и его сопернице в борьбе за пост президента США Хиллари Клинтон. Последняя согласилась на встречу, а от Трампа четкого ответа так и не поступило.

Отдельно подчеркивается, что штаб Трампа не предоставил комментария по этой ситуации на момент публикации.

Как сообщало ИА REGNUM , накануне своей поездки в США на конференции в Киеве президент Украины заявил, что в Нью-Йорке он рассчитывает встретиться с двумя кандидатами в президенты США.

«Кандидат от демократов Хилари Клинтон — уже подтвердила согласие на встречу в Нью-Йорке. Мы еще ждем такого же подтверждения от Дональда Трампа. Но я уверен, что у меня есть достаточно аргументов, чтобы убедить обоих поддерживать Украину», — заявил Порошенко 16 сентября.

На встрече Клинтон и Порошенко, согласно официальной информации, обсуждалась ситуация в Донбассе, «противостояние российской агрессии» и «действенность» санкционной политики Запада против России. Между тем эксперты отметили, что эта протокольная длилась едва ли пять минут, а «токсичность Порошенко для действующих западных политиков уже обретает угрожающие значения, и встречи с ним нежелательны и вредят имиджу».