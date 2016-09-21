Москва, 21 сентября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Курс рубля умеренно падает, реагируя на новое снижение нефтяных котировок, считает руководитель департамента аналитики «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя. Перед неформальной встречей ОПЕК, которая состоится 28 сентября, участники рынка нервничают все сильнее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валюты

«Теперь искусственно сдерживать рубль от падения российским властям незачем. Выборы в Госдуму РФ благополучно прошли, и валюта готовится остаться наедине с рынком. Падение цен на нефть, рост американского доллара на международном валютном рынке практически ко всем мировым валютам, изменение процентной ставки ЦБ РФ — все эти факторы в конечном итоге сделают свое дело, и курс рубля будет вынужден снизиться», — пояснил Задоя.

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«До конца 2016 года у доллара куда больше шансов торговаться между 65 и 70 рублями, чем попытаться прорваться к отметке в 60 рублей, и уж тем более там задержаться», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 21 сентября Центробанк РФ установил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 16,6 копейки и составил 64,75 рубля. Курс евро к рублю вырос на 8,02 копейки — до 72,53 рубля. Стоимость нефти марки Brent составляет $46,46 за баррель.