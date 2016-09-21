Москва, 21 сентября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Brent приободрилась, так как Американский институт нефти (API) опубликовал данные, подтвердившие резкое снижение показателя на 7,49 млн баррелей против + 1,44 млн баррелей неделей ранее. Это, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, дает основания ждать подобной же динамики и отчета Минэнерго по объемам коммерческих запасов нефти, что может приободрить Brent на некоторое время.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Тем не менее сегодня, 21 сентября, все внимание инвесторов будет приковано к заседанию FOMC по денежно-кредитной политике, и нефтяной рынок не исключение. Напомним, что на недавнем ежегодном симпозиуме глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила, что условия для повышения процентной ставки стали более благоприятными», — пояснила Афанасьева.

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«Так как Brent котируется в долларах, связь между динамикой USD и нефтью часто обратная: при росте спроса на доллар нефть будет падать. Таким образом, не исключено, что ближе к заседанию Brent может просесть в цене с вероятностью возвращения к отметке 45,00 долл./баррель», — считает эксперт

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 сентября, цены на нефть демонстрируют положительную динамику на фоне сообщения Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов нефти в США. По состоянию на 08:00 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 1,24% — до 46,44 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 1,70%, до 44,80 доллара за баррель.