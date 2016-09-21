Москва, 21 сентября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Пара USD/RUB понесла небольшие потери в связи с неблагоприятной динамикой нефти. После роста у Brent наступила коррекция, так как все факторы поддержки интереса к углеводороду сошли на нет. Однако опубликованные данные от API все же смогли приободрить «черное золото», а, значит, сегодня, 21 сентября, на открытии торгов рубль может немного укрепиться, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

bp.blogspot.com Рубль

«Сегодня к вечеру у российской валюты появятся сразу два драйвера: публикация отчета Минэнерго США по коммерческим запасам нефти, а также заседание FOMC по денежно-кредитной политике. Оба события потенциально негативны для рубля, поэтому к вечеру не исключено движение USD/RUB в район 65,20», —. полагает эксперт.

Читайте также: Рынки в ожидании результатов заседания ФРС США

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 сентября Центробанк РФ установил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 16,6 копейки и составил 64,75 рубля. Курс евро к рублю вырос на 8,02 копейки — до 72,53 рубля. Стоимость нефти марки Brent составляет $46,46 за баррель.