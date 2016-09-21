Якутск, 21 сентября, 2016, 07:09 — ИА Регнум. В новом составе Госдумы РФ оппозиция не сможет стать противовесом «Единой России», и это один из существенных минусов прошедших 18 сентября выборов в федеральный парламент. Такое мнение в своём блоге высказал участник майского праймериз правящей партии в Якутии, журналист Чокуур Гаврильев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он считает главным недостатком будущей Госдумы абсолютное конституционное большинство партии власти. «343 депутата из 450. Это большая ответственность и обязанность. «Аванс», — сказал Владимир Путин. Это при том, что единороссы уступили места в некоторых одномандатных округах, в том числе в Якутии не выставили своего кандидата. Оппозиция не сможет играть роль противовеса. Это плохо. Может им отдадут часть комитетов в виде утешительного приза. Но понятно одно: КПРФ и СР необходимо провести в своих рядах настоящую перестройку. Видимо, избирателю надоели одни и те же лица и лозунги. Если ЕР проведя праймериз, хоть как-то старается обновить свою партийную элиту, у оппозиции это не получается», — считает якутянин, отмечая при этом, что ЛДПР «прибавила» на фоне санкций, конфронтации с Западом и прошлогоднего патриотического подъёма.

Вторым минусом Чокуур Гаврильев считает то, что праволибералы в Госдуму не прошли: «Они не смогли призвать свой электорат на выборы. В Москве и Санкт-Петербурге явка очень низкая. Жители двух столиц предпочли проигнорировать выборы. В результате часть этого электората не представлена в Госдуме. Они будут недовольно ворчать, писать в социальных сетях, смотреть «Дождь». Потом возможно выйдут на Болотную. Это тоже плохо».

Причиной того, что «Яблоко», «Партия роста» и «Парнас» не будут представлены в Госдуме, участник праймериз считает то, что они не смогли консолидироваться. «Даже вместе не проходят 3% барьер. Это для них сигнал», — отметил Чокуур Гаврильев.

Третьим минусом новой Госдумы он называет отсутствие в ней самовыдвиженцев — без партийной поддержки в парламент смог пройти только один кандидат из Адыгеи.

«Нынешнее законодательство принято таким образом, что очень сложно собрать необходимое количество подписей в поддержку. Надо еще пройти жесткую процедуру регистрации. Может, это законодатель поставил барьер против «денежных мешков» и местных «олигархов». Но в этот же барьер попадают яркие политики и личности», — подчеркнул Чокуур Гаврильев.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутию в Госдуме по предварительной информации будут представлять 3 депутата: победивший по одномандатному округу «эсер» Федот Тумусов, прошедший от этой же партии по партисписку экс-глава Забайкалья Константин Ильковский и председатель правительства Якутии Галина Данчикова («Единая Россия»).

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