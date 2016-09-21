Улан-Удэ, 21 сентября, 2016, 06:21 — ИА Регнум. В Бурятии в лесах Северо-Байкальского лесничества введен режим ЧС. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), на всей территории Северо-Байкальского района также действует особый противопожарный режим.

teplyystanmedia.ru Лесной пожар

За прошедшие сутки лесная охрана потушила два пожара в Северо-Байкальском и Прибайкальском районах на общей площади около 25 га. Пожар в Прибайкальском районе обнаружили 18 сентября, в Северо-Байкальском — 19 сентября. По данным РАЛХ, причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение населения с огнем.

Утром 21 сентября в Бурятии зарегистрировано два действующих пожара на общей площади 72 га в Северо-Байкальском районе и Баргузиснком заповеднике.

Возгорания в лесах региона тушат 106 человек — сотрудники лесной охраны, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов, местное население, арендаторы. Применяется 23 единицы тяжелой и лесопожарной техники.

На территории республики сохраняется высокий класс пожарной опасности по условиям погоды, подытожили в ведомстве.

Напомним, пожар в Баргузинском заповеднике возник из-за грозы. Всего на утро 20 сентября в Бурятии действовало четыре пожара на общей площади около 66 га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, режим ЧС в лесах Бурятии, действовавший с 6 мая текущего года, отменили с 15 августа. С начала пожароопасного сезона в регионе возбуждено более 70 уголовных дел.