Якутск, 21 сентября, 2016, 06:19 — ИА Регнум. В Якутии опасаются, что жители России, имеющие высокие доходы, если с них попытаются взимать больше налогов, могут либо ещё увеличить себе зарплаты, либо начать скрывать их размер. Тем не менее, устанавливать планку увеличения налога надо, и на уровне 100 тысяч рублей, считает кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов. Такое мнение он высказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление спикера VI созыва Госдумы РФ Сергея Нарышкина о возможном переходе на прогрессивную шкалу взимания налога на доходы физических лиц.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай.. 1971. СССР Господа, я не ел шесть дней

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Между тем, новость уже вызвала отклик в соцсетях. Один из жителей Якутии в своём блоге сопровождает информацию о возможном изменении шкалы взимания НДФЛ возмущённым постом. «Есть две вещи в государстве которые нельзя менять ни при каких условиях — это пенсионная и налоговая система, — уверен якутянин. — С пенсионной уже все понятно (я лично перестал участвовать в добровольном софинансировании пенсий как только появились первые разговоры об ее изменении: ибо не в коня овес травить). Но зачем теперь еще налоговую систему трогать? это чистый популизм. Богатые все равно уйдут от налогов, а пострадает как всегда средний класс».

Однако кандидат экономических наук Юрий Данилов обращает внимание на то, что новый состав федерального парламента ещё формируется, и не факт, что его снова возглавит Сергей Нарышкин. Кроме того, эксперт напоминает, что такие инициативы возникали и ранее, однако до их серьёзного обсуждения на законодательном уровне дело не дошло.

Тем не менее, он полагает, что вопрос перехода на прогрессивную шкалу назрел давно, в том числе потому, что расслоение на бедных и богатых в России сегодня настолько велико, что чревато социальным взрывом.

«Сейчас называется пороговая цифра 1 миллион рублей в месяц, который официально получают 0,5 млн. человек в России, — пояснил Юрий Данилов. — Такие заоблачные для средних работников размеры заработных плат получает высший менеджмент крупных госкорпораций и банков, а также спортсмены популярных видов спорта. На мой взгляд, планка должна быть на порядок ниже — 100 тысяч рублей в месяц».

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С другой стороны, эксперт опасается, что с учётом налоговой шкалы, зарплаты этой категории населения могут ещё увеличится, а у жителей страны с низкими доходами они останутся прежними. «В нашей стране, как метко выразился Виктор Черномырдин, обычно получается, как всегда. В Якутии, равно как и в России, средняя прослойка не столь велика. Есть те, кто получает примерно среднюю зарплату по региону, но большая их часть еле сводит концы с концами, так как платит высокие проценты по различным кредитам», — также подчёркивает Юрий Данилов, делая вывод: в стране кроме изменения системы налогообложения, необходимо снижение ключевой ставки до 4−6% и проведение кредитной амнистии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин считает возможным введение разных уровней налогообложения для различных категорий граждан в зависимости от дохода.

При этом, по мнению парламентария, в этом вопросе необходимо действовать осторожно. «Надо считать, не потеряем ли мы в результате таких мер», — отметил он.