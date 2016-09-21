Киев, 21 сентября, 2016, 05:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим украинским коллегой Петром Порошенко в рамках 71-й сессии Генассамблеи ООН заверил его в том, что возобновление диалога между Анкарой и Москвой не повлияет на позицию турецкого руководства о непризнании воссоединения Крыма с Россией. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба президента Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

apa.az Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим украинским коллегой Петром Порошенко

«Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны «отметили интенсивность двусторонней повестки дня и подтвердили стремление к дальнейшему углублению стратегического партнёрства». Порошенко пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий. Собеседники также договорились о проведении в ближайшее время украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.