Новосибирск, 21 сентября, 2016, 05:35 — ИА Регнум. Примерно 21 тысяча жителей из 113 введенных в эксплуатацию многоквартирных домов в Новосибирской области в ближайшее время получат трехлетнюю отсрочку по оплате взноса на капитальный ремонт. Речь идет о новостройках, которые будут включены в региональную программу в ближайшее время. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Анна Алябьева ИА REGNUM Жители 113 новосибирских новостроек получат отсрочку по оплате за капремонт

По словам исполнительного директора областного Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Татьяны Кожевниковой, трехлетнюю отсрочку получают не все новостройки, а только те, которые соответствуют прописанным в постановлении критериям.

«Первое — дом должен быть введен в эксплуатацию после ноября 2013 года (дата утверждения региональной программы). Второе условие — дом должен быть включен в программу капремонта не ранее вступления в силу данного постановления — 6 сентября 2016 года», — отметила Кожевникова, подчеркнув, что постановление правительства Новосибирской области обратной силы не имеет.

Список домов, которые попадают под обновленные условия программы капремонта области, власти пообещали опубликовать на сайте Фонда.

Представитель регионального Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований также заявила, что ввод новостроек в эксплуатацию контролируют в администрациях муниципальных районов и городских округов, а потом данные передаются в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области, которое включает такие дома в региональную программу капремонта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 6 сентября губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о предоставлении трехлетней отсрочки жителям новостроек по взносам за капитальный ремонт. Такое решение глава региона объяснил наличием гарантийных обязательств со стороны застройщиков и отсутствием необходимости проведения капитального ремонта в таких домах в ближайшие сроки.

Стоит отметить, что программа капремонта в Новосибирской области реализуется не так, как хотелось бы властям и не так, как оно предполагалось. И в первую очередь, в областном центре. Не так давно Владимир Городецкий заявил, что власти муниципалитета недостаточно активны при реализации программы капремонта домов.

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По этапу 2015−2016 годов из 528 домов, указанных в программе по городу, работы завершены на 43% запланированных работ, а итоговые акты по выполнению работ подписаны лишь по 80 объектам (15%), по этапу 2016 года — из плановых 104 домов только на 88 разработана проектная документация и всего на четырех объектах подрядные организации приступают к работам.

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