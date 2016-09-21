Москва, 21 сентября, 2016, 05:18 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи ООН Стивеном О`Брайеном гуманитарную обстановку в Сирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Состоялся обмен мнениями о последнем развитии ситуации в Сирии с акцентом на необходимость улучшения гуманитарной обстановки в этой стране в контексте реализации российско-американской договоренности от 9 сентября, предусматривающей укрепление режима прекращения боевых действий», — говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны обсудили также гуманитарную обстановку в Йемене, а также последующую деятельность по итогам Всемирного гуманитарного саммита ООН в Стамбуле.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября военное командование Сирии объявило о прекращении действия согласованного Россией и США режима прекращения огня, обвинив так называемую умеренную оппозицию в подрыве соглашения.

В своём заявлении сирийские военные отметили, что боевики неоднократно нарушили перемирие, вступившее в силу 12 сентября, а также сообщили, что незаконные вооружённые формирования воспользовались моментом для мобилизации и получения дополнительного вооружения, устраивая нападения на занимаемые правительством САР территории.

Возобновление боевых действий в Сирии совпало с обстрелом на территории провинции Алеппо гуманитарного конвоя ООН, доставлявшего помощь 78 тысячам сирийцев в труднодоступном городе Урм аль-Кубра.