Москва, 21 сентября, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 21 сентября.

ak-bars.ru Шайба

«Трактор» (Челябинск) — «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) 3:0 (0:0 1:0 2:0)

(0:0 1:0 2:0) «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) 2: 4 (2:1 0:3 0:0)

(2:1 0:3 0:0) «Югра» (Ханты-Мансийск) — СКА (Санкт-Петербург) 2: 4 (1:0 1:2 0:2)

(1:0 1:2 0:2) «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — «Металлург» (Новокузнецк) 5:1 (4:0 1:0 0:1)

(4:0 1:0 0:1) «Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Сибирь» (Новосибирская область) 5:4 ОТ (1:3 3:1 0:0 1:0)

ОТ (1:3 3:1 0:0 1:0) «Динамо» (Рига, Латвия) — «Авангард» (Омская область) 1:2 (0:0 1:2 0:0)

Завтра, 22 сентября, в КХЛ будет сыграно пять матчей.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.