Киев, 21 сентября, 2016, 05:04 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден на встрече с президентом Украины Петром Порошенко на полях 71-й сессии Генассамблеи ООН заявил о готовности Вашингтона предоставить Киеву $1 млрд кредитных гарантий. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба президента Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Вице-президент Байден проинформировал о готовности предоставить Украине 1 млрд долларов кредитных гарантий, поскольку Украина выполнила все необходимые условия», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что стороны также обсудили ситуацию в Донбассе и выполнение Минских договорённостей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сентябре Совет директоров Международного валютного фонда завершил второй обзор антикризисной программы Украины и выделил Киеву третий транш кредита на сумму $1 млрд. Общий объём средств, выделенных Украине в рамках кредитной программы МВФ на общую сумму $17,5 млрд, таким образом, достиг $7,62 млрд.

Кроме этого, в МВФ заявили, что в случае выполнения программных критериев Киев сможет получить в ноябре транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале следующего года — ещё один, примерно на $2 млрд.

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