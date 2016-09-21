Барнаул, 21 сентября, 2016, 04:38 — ИА Регнум. Несмотря на активное противодействие предварительному следствию, сотрудникам Следственного комитета РФ по Алтайскому краю удалось собрать убедительные доказательства о виновности сотрудника полиции, сбившего пожилую женщину на автомобиле Honda осенью 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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За совершение наезда на 76-летнюю женщину, переходившую проезжую часть на улице Малахова по нерегулируемому пешеходному переходу, которая впоследствии скончалась в больнице, 34-летнего полицейского приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По словам следователя следственного отдела по Ленинскому району города Барнаула СУ СКР по Алтайскому краю Евгении Сачковой, во время предварительного следствия обвиняемый активно противодействовал и выдвигал различные версии произошедшего. Но допрошенные очевидцы ДТП, следственный эксперимент и результаты судебных экспертиз, в том числе автотехнической, опровергли доводы полицейского.

Позднее, как следует из сообщения ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, мужчина был уволен со службы по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.