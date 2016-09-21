Москва, 21 сентября, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз по долгосрочному рейтингу 16 российских компаний с «негативного» на «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.

kapital.kz Международное рейтинговое агентство

Повышен рейтинг компаний НЛМК, «Новатэк», «Газпром», РЖД, «Роснефть», «Транснефть», ЛУКОЙЛ, «Ростелеком», «Мосэнерго», МТС, «Объединенная энергетическая компания», «Совкомфлот», «Магнит», ФПК, «Россети» и «Северсталь».

В большинстве случаев рейтинг компаний сохранён на уровне «BB+».

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «BB+», при этом прогноз также был улучшен с «негативного» на «стабильный».

По мнению аналитиков агентства, внешние риски оказывают уже не столь разрушительное воздействие на российскую экономику, которая смогла адаптироваться к низким мировым ценам на сырье.

В связи с этим Standard & Poor's также улучшило прогноз по уровню оттока капитала из России по итогам 2016 года. По оценкам агентства, отток может составить до $40 млрд.